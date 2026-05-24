China envia astronauta ao espaço por um ano em sua jornada à Lua

Foguete decolou neste domingo (24). CN-STR / AFP

A China lançou, neste domingo (24), a missão Shenzhou-23, um passo estratégico em sua ambição de enviar astronautas à Lua até 2030. O foguete Longa Marcha 2F decolou às 23h08min (12h08min no horário de Brasília) do Centro Espacial de Jiuquan, no deserto de Gobi, levando três astronautas rumo à estação espacial Tiangong ("Palácio Celestial").

A missão marca um feito inédito para o programa espacial chinês: pela primeira vez, um astronauta do país permanecerá um ano inteiro em órbita. A experiência permitirá aos cientistas estudar os efeitos prolongados da microgravidade no corpo humano, informação considerada essencial para futuras missões à Lua e, no longo prazo, até Marte.

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Graças a investimentos maciços, o gigante asiático desenvolveu consideravelmente seu programa espacial e agora compete com os Estados Unidos e seu programa Artemis para retornar à superfície lunar.

A tripulação é formada pelo comandante Zhu Yangzhu, engenheiro aeroespacial de 39 anos; Zhang Zhiyuan, ex-piloto da força aérea da mesma idade; e Li Jiaying, 43 anos, que se torna o primeiro astronauta de Hong Kong a participar de uma missão espacial chinesa. Antes de ingressar no programa espacial, Li trabalhava na polícia do território semiautônomo.

Além da longa permanência orbital, os astronautas realizarão experimentos nas áreas de ciências da vida, materiais, física de fluidos e medicina. Segundo a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA), a definição de qual integrante ficará um ano completo na estação dependerá do andamento da missão.

Especialistas destacam que os principais desafios envolvem os impactos físicos e psicológicos da permanência prolongada no espaço, como perda de densidade óssea, atrofia muscular, exposição à radiação, distúrbios do sono e fadiga mental. Também será fundamental garantir a eficiência dos sistemas de reciclagem de água e ar e a capacidade de resposta a eventuais emergências médicas longe da Terra.

Até agora, as tripulações chinesas permaneciam cerca de seis meses na estação Tiangong antes de serem substituídas.

A China também avança no desenvolvimento da Mengzhou ("Nave dos Sonhos"), espaçonave que substituirá a Shenzhou em futuras missões tripuladas à Lua. Pequim pretende ainda construir, até 2035, o primeiro segmento da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS), uma base científica habitada na Lua.

Nas últimas décadas, o país investiu bilhões de dólares para alcançar o mesmo nível das grandes potências espaciais. Em 2019, tornou-se o primeiro país a pousar uma sonda no lado oculto da Lua e, em 2021, colocou um robô em Marte.