China confirma visita de Estado de Trump para encontro com Xi entre 13 e 15 de maio

O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou, em comunicado publicado nesta segunda-feira, 11, o encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta semana. De acordo com a pasta, a visita de Estado de Trump terá início em 13 de maio e se estenderá até 15 de maio.

O porta-voz do ministério, Guo Jiakun, destacou que Pequim está pronta para trabalhar com Washington para "expandir a cooperação" e "administrar as diferenças" em um espírito de igualdade, respeito e benefício mútuo, proporcionando mais estabilidade e segurança a um mundo em transformação e instável.

"O presidente Xi terá uma troca de opiniões aprofundada com o presidente Trump sobre questões importantes relativas às relações China-EUA, à paz mundial e ao desenvolvimento", afirmou, em coletiva de imprensa. "A diplomacia entre chefes de Estado desempenha um papel insubstituível na orientação estratégica das relações China-EUA", acrescentou.