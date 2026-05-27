Chefe da diplomacia chinesa espera que EUA e Irã cheguem a consenso

O chefe da diplomacia chinesa reiterou seu apelo às partes envolvidas no cessar-fogo no Oriente Médio para que respeitem a trégua, e expressou esperança de que tanto os Estados Unidos quanto o Irã façam concessões, informou a imprensa estatal.

O ministro das Relações Exteriores Wang Yi deu essa declaração durante um debate aberto no Conselho de Segurança da ONU, no momento em que Teerã acusa Washington de violar o cessar-fogo e alerta para possíveis represálias.

As forças americanas atacaram nesta terça-feira bases de mísseis no sul do Irã, além de embarcações que tentavam instalar minas, o que colocou em risco um eventual acordo para encerrar a guerra.

A China faz esforços para resolver o conflito, e mantém a comunicação e coordenação com as principais partes envolvidas, disse Wang hoje, na sessão da ONU. "Esperamos que as partes envolvidas possam manter seu compromisso de buscar um cessar-fogo e continuar fazendo concessões mútuas, para que a paz possa retornar ao Oriente Médio o quanto antes", declarou, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

"Apoiamos a mediação ativa do Paquistão e de outros países, e os esforços feitos pelos Estados Unidos e pelo Irã", ressaltou Wang.