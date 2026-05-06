Chanceler do Irã visita China antes de viagem de Trump a Pequim

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, iniciou nesta quarta-feira (6) uma agenda oficial na China, onde se reuniu com o chanceler Wang Yi, em Pequim.

A visita acontece poucos dias antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à capital chinesa, prevista para os dias 14 e 15 de maio, quando deve se encontrar com o líder chinês Xi Jinping.

As agendas diplomáticas ocorrem em um momento de instabilidade no Estreito de Ormuz, região estratégica para o transporte global de petróleo. Nos últimos dias, episódios envolvendo forças americanas e iranianas aumentaram a tensão e colocaram em risco um cessar-fogo considerado delicado.

Segundo informações do g1, após os confrontos, Trump chegou a afirmar que a Marinha dos EUA poderia escoltar embarcações comerciais na travessia do estreito. No entanto, a medida acabou sendo suspensa após o presidente mencionar avanços nas negociações com Teerã.

A China, por sua vez, tem adotado uma posição de equilíbrio no conflito: ao mesmo tempo em que critica ações que considera violações da soberania iraniana, também se apresenta como possível mediadora e defende a manutenção do cessar-fogo, além da normalização do tráfego na região.