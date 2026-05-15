Cessar-fogo entre Israel e Líbano é estendido por 45 dias

Fumaça sobe após explosão israelense no sul do Líbano, perto da fronteira. JALAA MAREY / AFP

Líbano e Israel vão prorrogar seu cessar-fogo por mais 45 dias, anunciou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (15). O acordo entre os países, que entrou em vigor no dia 17 de abril, acabaria no próximo domingo.

A decisão da prorrogação ocorreu no segundo dia de conversas entre os dois países do Oriente Médio em Washington.

Apesar do cessar-fogo vigente, o exército de Israel continuou atacando alvos do Hezbollah no Líbano, causando a morte de pelo menos 400 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

"O cessar de hostilidades de 16 de abril será ampliado por 45 dias para permitir novos avanços" declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, via comunicado no X (veja abaixo).

Andamento das negociações

Segundo Pigott, o Departamento de Estado receberá negociações nos dias 2 e 3 de junho com o objetivo de alcançar um acordo político permanente. Além disso, informou que o Pentágono reunirá delegações das forças armadas dos dois países em 29 de maio.

"Esperamos que essas conversas impulsionem uma paz duradoura entre os dois países, o pleno reconhecimento da soberania e integridade territorial de cada um e o estabelecimento de uma segurança real ao longo de sua fronteira compartilhada" afirmou Pigott.

Israel afirma que continuará atacando o Hezbollah, grupo xiita que, em solidariedade ao Irã, desencadeou o conflito transfronteiriço e que não participa das negociações em Washington.

Veja o comunicado de Tommy Pigott

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