Centcom diz que 45 navios comerciais foram redirecionados em Ormuz com bloqueio naval

As forças dos EUA já redirecionaram 45 navios comerciais no Estreito de Ormuz, informou o Comando Central americano (CENTCOM, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, à medida que Washington mantém um bloqueio naval contra o Irã.

"Os EUA continuam a patrulhar águas internacionais e a fazer cumprir o bloqueio naval em curso contra o Irã. Até o momento, 45 navios comerciais foram orientados a dar meia-volta ou retornar ao porto para garantir o cumprimento", escreveu em publicação no X.