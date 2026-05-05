Casos suspeitos de hantavírus em cruzeiro serão evacuados para Países Baixos a partir de Cabo Verde, sem prazo definido, diz empresa

Os casos suspeitos de hantavírus em um cruzeiro - dois pacientes com sintomas e uma pessoa que teve contato próximo com eles - serão evacuados de Cabo Verde para os Países Baixos, informou nesta terça-feira (5) a empresa proprietária do navio, que está fundeado na costa do arquipélago africano.

"A evacuação médica de duas pessoas que atualmente precisam de atendimento urgente, assim como da pessoa que esteve em contato próximo com o passageiro que morreu em 2 de maio, será realizada por meio de duas aeronaves especializadas, que estão a caminho de Cabo Verde", informou em comunicado a operadora turística holandesa Oceanwide Expeditions.

"De lá, os pacientes serão removidos para os Países Baixos. Por enquanto, não temos um cronograma exato", acrescentou a companhia.

A empresa também indicou que, assim que essas pessoas estiverem a caminho de seu destino, o plano é seguir para o arquipélago espanhol das Ilhas Canárias, uma travessia de cerca de três dias, em coordenação com as autoridades.

O MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde com 88 passageiros e 59 tripulantes, de 23 nacionalidades, permanece em alerta sanitário pela suspeita de um surto de hantavírus, uma doença transmitida por roedores, que causou três mortes a bordo.