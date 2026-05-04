Casa Branca reforça segurança após troca de tiros nos arredores da residência presidencial

A Casa Branca entrou em alerta nesta segunda-feira, 4, após uma troca de tiros envolvendo agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos nas proximidades da residência presidencial, em Washington.

Segundo comunicado publicado pelo órgão nas redes sociais, uma pessoa foi baleada durante a ação policial, mas o estado de saúde dela ainda não havia sido divulgado até a última atualização.