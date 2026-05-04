Casa Branca entra em lockdown após tiroteio nas proximidades, diz imprensa americana

Donald Trump participava de uma cúpula sobre pequenos negócios no país durante o incidente. KENT NISHIMURA / AFP

A Casa Branca entrou em lockdown após um tiroteio nas imediações da residência presidencial, em Washington, nesta segunda-feira (4), de acordo com relatos de repórteres presentes no local. No momento do incidente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava de uma cúpula sobre pequenos negócios no salão leste da Casa Branca.

Segundo o g1, o Serviço Secreto informou que uma pessoa foi baleada por agentes de segurança, sem divulgar detalhes sobre as circunstâncias. O caso ocorreu no cruzamento da 15th Street com a Independence Avenue, a poucas quadras da Casa Branca. A polícia de Washington afirmou que a área está segura, mas permanece isolada por precaução.

Em publicação no X, a correspondente da CNBC, Megan Cassella, disse que o Serviço Secreto pediu que a imprensa fosse evacuada para a parte norte da Casa Branca e que os repórteres se reunissem na sala de briefing. "Não há qualquer indicativo do que está acontecendo", escreveu.

Já o correspondente da Newsmax, James Rosen, afirmou que barulhos de tiros foram ouvidos nas proximidades da Casa Branca e que, além da imprensa, o Serviço Secreto pediu que outras áreas também entrassem em lockdown.

Há menos de duas semanas, um atirador tentou invadir um jantar com Donald Trump e jornalistas da Associação de Correspondentes da Casa Branca. O incidente ocorreu no hotel Washington Hilton, na capital americana, após relatos de barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo dentro do salão.

O suspeito, Cole Allen, de 31 anos, foi contido e preso antes de chegar ao salão onde Trump estava. Um agente do Serviço Secreto ficou ferido, e o evento foi suspenso. Allen foi acusado de tentativa de assassinato, disparo de arma de fogo durante um crime violento e transporte ilegal de armas e munições entre estados.

Lockdown de 2025

Em novembro do ano passado, a Casa Branca entrou em lockdown após dois soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos serem baleados próximos à residência presidencial. Uma das vítimas morreu, e a outra ficou gravemente ferida. O atirador foi preso.