Casa Branca apresenta imigrantes irregulares como 'alienígenas'

A Casa Branca inaugurou, nesta sexta-feira (29), uma página na internet com visual espacial dedicada à imigração irregular, na qual os milhões de migrantes sem documentos que moram nos Estados Unidos são descritos como "aliens" que "vivem entre nós", sem pertencerem ao país.

O site mostra um mapa dos Estados Unidos, que supostamente atualiza ao vivo o número de detenções de migrantes sem documentos.

Com letras na cor verde fluorescente e fundo preto, o site se inspira no fascínio em torno dos supostos encontros com extraterrestres, outra iniciativa do presidente Donald Trump, que ordenou a retirada do sigilo de milhares de documentos sobre o tema.

"Durante 60 anos, o governo dos Estados Unidos guardou um segredo zelosamente. Os alienígenas têm caminhando entre nós, têm morado em nossos bairros e interagido conosco em nossa vida cotidiana", diz o texto.

"Têm comprado nas mesmas lojas, assistido às mesmas aulas que nossos filhos e tido existências aparentemente humanas e normais", explica.

"Com uma exceção: não pertencem aqui. Milhões chegaram amparados pela escuridão e se incrustaram diretamente na nossa sociedade", acrescenta o site.

Em inglês, a palavra "alien" significa extraterrestre ou alienígena, mas também pode ser usada para se referir simplesmente ao "estrangeiro".

Cerca de 52 milhões de imigrantes (nascidos fora dos Estados Unidos) vivem atualmente no país, segundo o centro de análises Pew Center, com dados oficiais de agosto de 2025.

Deste número, quase metade (46%) obteve a nacionalidade americana. Um quarto tem o "green card", ou seja, reside legalmente no país.

Cerca de 14 milhões não têm documentos, um recorde histórico segundo dados de 2023.

Um em cada cinco trabalhadores nos Estados Unidos é imigrante.

A política de batidas maciças do governo Trump provocou grande mobilizações e o enfrentamento com vários estados democratas, que se negam a colaborar com a agência migratória (ICE) e com os agentes da patrulha fronteiriça.

"Se você presenciou uma abdução de um alienígena, não se alarme. O alienígena está em boas mãos. Nós cuidaremos dele e o devolveremos são e salvo ao seu lugar de origem", conclui o texto.

O visitante da página "aliens" pode escolher um estado do mapa interativo para consultar o número de detenções.

O governo Trump assegura que cerca de três milhões de imigrantes irregulares já deixaram o país, dos quais dois milhões de forma voluntária e mais de 900.000 deportados.