Cantora britânica Bonnie Tyler está em coma induzido após cirurgia em Portugal

A cantora britânica Bonnie Tyler, estrela dos anos 1980, conhecida pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", foi colocada em coma induzido na quinta?feira, após uma operação intestinal de urgência em Portugal, informou seu agente nesta sexta?feira (8).

"Os médicos de Bonnie a colocaram em coma induzido para favorecer sua recuperação. Pedimos que respeitem sua privacidade neste momento difícil", declarou seu porta?voz, Judd Lander, em nota à AFP.

A cantora, que completará 75 anos em um mês, foi hospitalizada na quarta?feira em Faro, sul de Portugal, onde possui uma residência, para se submeter a uma "operação intestinal de urgência".

Seu círculo próximo havia anunciado inicialmente que a intervenção "correu bem" e que a artista estava "em convalescença", sem dar mais detalhes sobre seu estado de saúde.

A cantora iniciaria em 22 de maio uma turnê na Alemanha, Áustria e Reino Unido.

O verdadeiro nome da cantora é Gaynor Hopkins e ela nasceu no País de Gales. A artista alcançou a fama no fim dos anos 1970 com o sucesso "It's a Heartache", antes de se tornar uma das grandes figuras dos anos 1980 graças a temas como "Total Eclipse of the Heart" (1983) e "Holding Out for a Hero" (1984).

Conhecida por sua voz rouca e pela sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou seu país no Festival Eurovision em 2013 com "Believe in Me". Terminou em décimo nono lugar.

O rei Charles III a reconheceu em 2023 como membro da Ordem do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês), por sua carreira e contribuição para a música.