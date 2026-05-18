Cannes homenageia Brigitte Bardot com praia aberta aos cachorros

Em plena efervescência do Festival de Cinema de Cannes, a cidade francesa prestou homenagem nesta segunda-feira (18) a Brigitte Bardot ao rebatizar uma de suas praias públicas com o nome da atriz, que faleceu em dezembro de 2025.

A antiga praia Macé, ao lado do Palácio dos Festivais, passa a ser chamada de praia Brigitte Bardot, anunciou a prefeitura.

Em uma homenagem à grande causa que marcou a vida da estrela, os cachorros poderão entrar na praia em horários determinados.

Bardot dedicou boa parte da sua vida ao ativismo pelos direitos dos animais.

A cerimônia de inauguração, discreta e simbólica, contou com a presença do prefeito de Cannes, David Lisnard, e da presidente do festival, Iris Knobloch.

Ícone do cinema francês e símbolo de liberdade feminina nas décadas de 1950 e 1960, Bardot morreu em 28 de dezembro de 2025, aos 91 anos.

Sua figura marcou profundamente a cultura popular francesa, embora seus últimos anos também tenham sido marcados por polêmicas provocadas por suas declarações sobre imigração, feminismo e política.

A homenagem coincide com a 79ª edição do Festival de Cannes, cuja Palma de Ouro será entregue em 23 de maio, após duas semanas de competição presididas pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook.