Cannes concede Palma de Ouro honorária a John Travolta

O Festival de Cannes entregou, nesta sexta-feira (15), uma Palma de Ouro honorária ao astro americano John Travolta, um reconhecimento que não havia sido anunciado e aconteceu antes da estreia de seu primeiro filme como diretor.

"Meus filmes favoritos na vida sempre foram os ganhadores da Palma de Ouro. Não consigo acreditar, isto é mais que um Oscar", disse o intérprete de "Os Embalos de Sábado à Noite", "Grease: Nos Tempos da Brilhantina" e "Pulp Fiction: Tempo de Violência" ao receber o prêmio.

O ator de 72 anos apresentou "Propeller One-Way Night Coach", filme que será lançado este ano sobre um menino de 8 anos que embarca em um avião pela primeira vez para acompanhar sua mãe, uma atriz, rumo a Hollywood, em uma adaptação de um livro publicado pelo próprio intérprete em 1997.

No trajeto, o menino conhecerá viajantes surpreendentes e viverá uma série de aventuras sob o olhar das comissárias de bordo, uma delas interpretada por Ella Bleu Travolta, filha do ator.

"Este é o projeto da minha vida. E todas as pessoas que apareceram no filme estão sentadas na plateia, aqui mesmo: minha família. E é por isso que este filme existe e, na verdade, é por isso que eu existo como artista: por essas pessoas que estão aqui", declarou Travolta sobre sua estreia na direção.