Candidato de esquerda lidera últimas pesquisas para eleições presidenciais na Colômbia

O senador de esquerda Iván Cepeda continua liderando as pesquisas para a eleição presidencial colombiana de 31 de maio, seguido pelo candidato de direita Abelardo de la Espriella, de acordo com as últimas pesquisas antes da proibição legal que começa neste fim de semana.

No entanto, em meio à pior crise de segurança da Colômbia na última década, Cepeda não teria o apoio necessário para evitar um segundo turno, marcado para 21 de junho.

Uma pesquisa da empresa Invamer, publicada na quinta-feira pela Blu Radio e Noticias Caracol, dá a Cepeda 44,6% dos votos, à frente do advogado de direita Abelardo de la Espriella (31,6%) e da senadora da oposição Paloma Valencia (14%).

Outra pesquisa da empresa Guarumo, publicada na quinta-feira pelo jornal El Tiempo, também coloca os três candidatos nessa ordem.

A Invamer dá a vitória a Cepeda no segundo turno, mas a Guarumo dá a vitória a De la Espriella, em um novo cenário muito mais acirrado e incerto.

A maioria das pesquisas desde o início da campanha coloca Cepeda em primeiro lugar. Ele promete dar continuidade aos programas sociais do presidente Gustavo Petro, da mesma coalizão de esquerda Pacto Histórico.