Café é fechado no Irã por promover "satanismo"

A polícia iraniana fechou um café no centro de Teerã acusado de promover "atividades satânicas", informaram os meios de comunicação locais neste domingo (31).

Localizado na famosa Avenida Valiasr, o estabelecimento havia sediado eventos em que se tocava música que "favorecia comportamentos anormais", informou a agência local Fars.

Um vídeo curto, sem som, divulgado pela agência Tasnim, mostra uma sala lotada em que alguns músicos tocam guitarra enquanto clientes balançam a cabeça no ritmo da música.

As autoridades iranianas realizam regularmente batidas e detenções contra diferentes tipos de encontros, sobretudo shows de rock e de heavy metal, que acusam de promover o "satanismo".