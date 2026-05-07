BTS no México: 50 mil fãs se reúnem em frente ao palácio presidencial para ver o grupo

Cerca de 50 mil fãs do BTS se reuniram nos arredores do palácio presidencial do México para ver os integrantes do grupo coreano, que acenaram da sacada principal após uma reunião com a presidente Claudia Sheinbaum. Eles se apresentarão na capital mexicana nos dias 7, 9 e 10 de maio.

"Te amo, te adoro, muito obrigado", disse em espanhol Kim Nam-joon, um dos vocalistas da banda, à multidão que gritava emocionada. "A energia aqui é incrível", afirmou por sua vez Kim Tae-hyung.

"Já disse a eles que precisam voltar no ano que vem", disse Sheinbaum, que depois publicou no X uma foto com o grupo, na qual segura o seu novo disco.

A presidente tentou promover, sem sucesso, outros shows da banda, depois que as pouco mais de 135 mil entradas foram vendidas em minutos e muitos fãs ficaram frustrados por não conseguir lugar.

Sheinbaum chegou a enviar uma carta a seu par sul-coreano para que intercedesse por novas datas.

O BTS desperta fervor no México. Jovens recriam suas coreografias em praças, outros se reúnem para comer comida coreana em lugares decorados com fotos dos cantores e alguns chegam até a estudar coreano.

"É todo o meu mundo", afirmou à AFP Estefany Victoriano, uma secretária de 25 anos.

"Estou sem palavras e é uma emoção muito bonita vê-los pessoalmente. Como não consegui ingresso, fico um pouco sentida", declarou, chorando, a estudante Zoe Pérez, de 18 anos.

O balanço de público de 50 mil pessoas foi atualizado por Lizeth Zárate, coordenadora do Zócalo, importante praça localizada em frente à sede da presidência.