Britney Spears admite direção imprudente em acordo com a Justiça

Britney Spears reconheceu sua culpa por dirigir de forma imprudente, sob efeito de álcool e drogas, em um acordo apresentado à Justiça nesta segunda-feira (4) na Califórnia.

A intérprete de "Oops!... I Did It Again" foi presa na noite de 4 de março sob suspeita de dirigir embriagada, e foi liberada na manhã seguinte.

Pouco depois, a Princesa do Pop se inscreveu em um programa de reabilitação, segundo veículos locais.

No acordo, a cantora admitiu ter dirigido de forma imprudente, o que, segundo a legislação do estado, constitui uma infração menor do que dirigir em estado de embriaguez.

Britney foi condenada a 12 meses de liberdade condicional, graças ao acordo com a Promotoria de Ventura, condado responsável pelo caso, informou nesta segunda-feira o seu advogado, Michael A. Goldstein.

"Ela está aliviada de deixar isso para trás", disse Goldstein à AFP, e acrescentou que a cantora de 44 anos está "cercada por uma equipe incrível de pessoas que se preocupam com ela".

O advogado apontou que Britney assumiu a responsabilidade por seus atos "e tomou medidas significativas para implementar mudanças positivas, o que ficou claramente refletido na decisão da promotoria".

Em suas memórias publicadas em 2023, Britney disse que nunca consumiu drogas pesadas e que não tinha problema com álcool, mas admitiu que tomava Adderall, um medicamento para o tratamento de transtornos de atenção que pertence à família das anfetaminas.

Após uma crise nervosa em público em 2007, Britney foi submetida à tutela legal de seu pai, Jamie Spears, que controlava seu dinheiro e sua vida pessoal, inclusive enquanto ela continuava fazendo shows.

A cantora enfrentou o pai na Justiça para encerrar a tutela, que foi dissolvida por um tribunal de Los Angeles em 2021, após o grande apoio público gerado por seus fãs com o movimento "Free Britney".