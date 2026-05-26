Britânico Daniel Harding vai substituir Gustavo Dudamel na Filarmônica de LA

O britânico Daniel Harding, com uma ampla trajetória na Europa, substituirá o venezuelano Gustavo Dudamel como novo diretor musical da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, informou a instituição nesta terça-feira (26).

Harding, de 50 anos e diretor musical da italiana Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fará sua estreia em Los Angeles na temporada de 2027/2028.

O maestro afirmou em comunicado que a oportunidade é "uma inspiração", embora tenha ressaltado que "talvez a tarefa mais difícil na música seja pegar algo excepcional e fazê-lo crescer ainda mais".

"Nos últimos anos, a Filarmônica de Los Angeles desenvolveu algo extraordinário que não pode ser fabricado: uma espécie de carisma institucional", acrescentou Harding.

Esta será a primeira posição nos Estados Unidos para Harding, que tem um extenso currículo construído na Suécia, França, Alemanha e Londres. O músico é também piloto da Air France.

Gustavo Dudamel, que assumirá o comando musical da Filarmônica de Nova York em setembro, assinou com Los Angeles em 2007, quando tinha 26 anos.

O prodígio do El Sistema, reconhecido programa venezuelano que oferece oportunidades na música clássica a crianças e adolescentes de baixa renda, tornou-se, em quase duas décadas, uma referência cultural de Los Angeles.

Durante sua gestão, Dudamel utilizou a mesma abordagem e fomentou as relações da música clássica com outros gêneros, colaborando com estrelas como Ricky Martin ou Natalia Lafourcade nas séries de verão do Hollywood Bowl, ou no festival Coachella, onde se apresentou com artistas como Dave Grohl, Becky G e LL Cool J.