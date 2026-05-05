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Passaporte europeu
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Brasileiros terão de esperar mais para obter cidadania portuguesa; entenda lei que muda regras para imigrantes

Atualização da legislação traz mais exigências, muda condições de elegibilidade e amplia tempo de permanência exigido

Leonardo Martins

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