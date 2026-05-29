Brasil doou à Bolívia, em caráter humanitário, 16 toneladas de arroz, diz Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta sexta-feira, 29, em nota, que o governo brasileiro doou 16 toneladas de arroz beneficiado e cinco toneladas de leite em pó integral para a Bolívia. A doação, em caráter humanitário, acontece após conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente boliviano, Rodrigo Paz, nesta semana.

"Em seguimento aos entendimentos alcançados entre os Presidentes do Brasil e da Bolívia, o Governo brasileiro doou àquele país, em caráter humanitário, 16 toneladas de arroz beneficiado e 5 toneladas de leite em pó integral. A doação não compromete o abastecimento nacional", afirmou o Itamaraty, em nota divulgada. "Os alimentos estão sendo transportados por aeronave cargueira KC-390 da Força Aérea Brasileira, que partiu da Base Aérea de Canoas na data de hoje, 29 de maio, com chegada prevista a La Paz ainda no período da tarde", completou.

A Bolívia enfrenta uma onda de protestos que duram quatro semanas. Manifestantes têm bloqueado estradas com pedidos que vão da renúncia de Paz à mudanças em suas políticas.