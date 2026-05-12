Bombardeio israelense deixa seis mortos no Líbano, informa imprensa estatal

A Agência Nacional de Informação (ANI) do Líbano anunciou nesta terça-feira, 12, que seis pessoas morreram em um bombardeio israelense contra a localidade de Kfar Dounin, no sul do país, registrado na segunda-feira, 11.

"Aviões de combate inimigos atacaram ontem à noite uma residência em Kfar Dounin, o que deixou seis mortos e sete feridos, que foram levados para hospitais de Tiro", informou a ANI.

Apesar de uma trégua teoricamente em vigor desde 17 de abril, Israel continua bombardeando várias regiões do Líbano enquanto o Hezbollah segue reivindicando ataques contra alvos israelenses.

O grupo arrastou o Líbano para uma nova guerra em 2 de março ao atacar Israel com foguetes para vingar a morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, que faleceu no primeiro dia da ofensiva israelense-americana contra Teerã. Israel respondeu com ataques em larga escala e uma incursão terrestre no sul.

O balanço mais recente dos ataques israelenses, atualizado na segunda-feira pelo Ministério da Saúde libanês, registra 2.869 mortos desde o início do conflito, incluindo dezenas de pessoas assassinadas desde a entrada em vigor do cessar-fogo.