Bolívia enfrenta um "golpe de Estado", diz subsecretário de Estado americano

A Bolívia enfrenta uma tentativa de "golpe de Estado", declarou nesta terça-feira (19) o subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, diante dos protestos massivos que buscam a renúncia do presidente de centro-direita Rodrigo Paz.

"Isto é um 'golpe' financiado por essa aliança entre política e crime organizado em toda a região" da América Latina, afirmou Landau em uma intervenção no Conselho das Américas, um centro de análise que realiza sua assembleia anual em Washington.

"Não pode ser que haja um processo democrático no qual [Paz] foi eleito de forma esmagadora pelo povo boliviano há menos de um ano, e agora haja manifestantes violentos bloqueando as ruas", acrescentou.

Landau afirmou que havia falado pouco antes com o presidente Paz.

"Acho que olhar para a região a partir de uma lente de esquerda e direita é um erro hoje em dia. A grande linha divisória é entre os países que têm instituições que enfrentam o crime organizado e os países que são cúmplices do crime organizado", acrescentou.

"Estou muito preocupado com a Bolívia. Acho que todos deveríamos estar muito preocupados", alertou diante de especialistas da região, empresários e investidores.

A Bolívia tornou-se uma nova aliada do governo do presidente Donald Trump na América Latina com a chegada de Paz ao poder.

Os Estados Unidos anunciaram em março um Escudo das Américas, uma aliança de segurança, junto com 17 países da região, entre eles a Bolívia, para enfrentar o que considera a maior ameaça do hemisfério.

Washington ressuscitou ao mesmo tempo a chamada Doutrina Monroe, em referência ao presidente de mesmo nome que, em meados do século XIX, declarou que nenhuma potência estrangeira poderia ser hegemônica na região, exceto os Estados Unidos.

Apenas seis meses depois de assumir o poder, Paz está sob forte pressão de camponeses, operários, mineiros e professores, que exigem medidas para enfrentar a pior crise econômica da Bolívia em quatro décadas.

Os manifestantes tentaram chegar ao Palácio do Governo, constataram jornalistas da AFP.

O governo acusa o ex-presidente socialista Evo Morales (2006-2019), foragido em um caso de suposto tráfico de uma menor, de estar por trás dos distúrbios.