Blake Lively e Justin Baldoni chegam a acordo para encerrar longa batalha judicial

As estrelas de Hollywood Blake Lively e Justin Baldoni, protagonistas do filme "É Assim Que Acaba" (2024), chegaram nesta segunda-feira (4) a um acordo amigável que põe fim à sua batalha judicial, segundo um comunicado de seus advogados, evitando assim um custoso julgamento cível.

Os advogados dos atores concordaram em resolver o caso, sem que qualquer valor do acordo fosse tornado público.

Na denúncia inicial, Lively alega que Baldoni, que também dirigiu o filme, falou de forma inadequada sobre sua vida sexual e tentou modificar a obra para incluir cenas de sexo que não estavam no roteiro nem haviam sido combinadas.

Ela também acusa o produtor Jamey Heath de tê-la visto parcialmente nua durante uma sessão de maquiagem, apesar de Lively ter pedido que ele se virasse. Além disso, afirma que Baldoni empreendeu uma campanha de relações públicas para arruinar sua reputação.

"O produto final - o filme 'É Assim Que Acaba' - é motivo de orgulho para todos nós que trabalhamos para lhe dar vida", disseram os advogados de Baldoni e Lively em uma declaração conjunta reproduzida pela imprensa dos Estados Unidos.

"Reconhecemos que o processo apresentou desafios e reconhecemos que as preocupações levantadas pela senhora Lively mereciam ser ouvidas... Nossa sincera esperança é que isto proporcione um encerramento e permita que todas as partes envolvidas sigam em frente de forma construtiva e em paz", acrescenta o texto.

Baldoni e o estúdio Wayfarer haviam iniciado um outro processo contra Lively e seu marido, Ryan Reynolds, por suposta extorsão e difamação, mas um juiz rejeitou essas acusações no ano passado.

A Wayfarer insistiu que nem o estúdio, nem seus executivos, nem sua equipe de relações públicas fizeram qualquer coisa para tomar represálias contra Lively.

Um juiz rejeitou algumas das acusações de Lively, mas manteve suas alegações de represálias, pelas quais estava previsto um julgamento em 18 de maio.