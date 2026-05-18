Biólogos coletam amostras para descartar presença de hantavírus em ratos em Ushuaia

Uma equipe de biólogos começará nesta segunda-feira (18), em Ushuaia, a busca por evidências da presença do hantavírus andino em ratos selvagens. Esse vírus é responsável por três mortes a bordo do navio de cruzeiro Hondius, que partiu dessa cidade do sul da Argentina em 1º de abril.

A província da Terra do Fogo, uma ilha no sul do país cuja capital é Ushuaia, não registrou nenhum caso de hantavírus desde que a notificação obrigatória dessa doença, endêmica em grande parte da Argentina continental, foi implementada em 1996.

Ushuaia, um dos principais destinos turísticos da Argentina, acompanha o assunto com indiferença.

O ritmo do turismo é lento, enquanto a cidade aguarda o início da temporada de inverno e após o término da temporada de cruzeiros, há um mês. A temporada de cruzeiros registrou 495 escalas de navios e mais de 135 mil visitantes na cidade, que depende do turismo para 25% de sua renda.

O hantavírus dos Andes, a variante mais perigosa por ser a única transmitida entre humanos, é disseminado pelo rato-do-arroz ou rato-de-cauda-longa (Oligoryzomys longicaudatus), também encontrado em outras áreas do sul da Argentina e do Chile.

Este rato nunca foi avistado na Terra do Fogo, onde outro roeador do Estreito de Magalhães (Oligoryzomys magellanicus) está presente, embora haja debate científico sobre se ele seria uma subespécie do primeiro.

Juntamente com cientistas locais, biólogos do Instituto Malbrán, em Buenos Aires, tentarão capturar espécimes desses roedores como parte de um levantamento epidemiológico para descartar a presença de hantavírus.

As análises levarão pelo menos quatro semanas, informaram as autoridades de saúde provinciais.

"O roedor está presente na Terra do Fogo; alguns o consideram a mesma espécie, outros uma subespécie, mas o importante é analisar se algum deles está infectado com hantavírus", explicou Juan Petrina, diretor de Epidemiologia e Meio Ambiente da província.

- Selvagens e noturnos -

Este roedor selvagem mede entre 6 e 8 centímetros e tem uma cauda de até 15 centímetros de comprimento. Vive em tocas que constrói em ocos de árvores, é noturno e se alimenta de frutas e sementes.

Biólogos instalarão aproximadamente duzentas armadilhas para capturar espécimes vivos.

Embora as áreas onde as armadilhas serão colocadas ainda não tenham sido definidas, estima-se que possam incluir o Parque Nacional da Terra do Fogo, a cerca de 15 quilômetros de Ushuaia, uma área de 70.000 hectares de floresta nativa aninhada entre lagos e montanhas que recebe cerca de 400.000 visitantes por ano.

Outros locais possíveis incluem as áreas ao redor do aterro sanitário, um local com grande população de aves e suspeito de ter sido o habitat do primeiro caso confirmado da doença no navio de cruzeiro Hondius, um observador de pássaros de 70 anos.

Ele e sua esposa estão entre os que morreram no surto a bordo do navio de cruzeiro. Antes de partirem de Ushuaia, viajaram por terra durante quatro meses por Argentina, Chile e Uruguai. Como e onde contraíram o vírus permanece um mistério.

Segundo Guillermo De Ferrari, doutor em Ciências Naturais e professor do Centro Austral de Pesquisa Científica (Cadic), que falou à AFP, as amostras coletadas de ratos na Terra do Fogo testaram negativo para hantavírus até o momento.

"Os novos estudos dos técnicos do Malbrán reforçarão e atualizarão essas informações", afirmou.

O estudo do Malbrán "é uma boa oportunidade para obter resultados conclusivos e avaliar com mais precisão o perigo potencial representado por esses roedores", acrescentou.

Na opinião dele, a geografia tem sido uma barreira que impede a Terra do Fogo de permanecer livre do hantavírus.

"Mesmo que o indivíduo esteja aqui, a cepa do vírus está do outro lado, e é impossível um rato viajar até aqui. A única possibilidade seria se alguém trouxesse um rato infectado", explicou.

Nesse sentido, Sebastián Poljak, biólogo do Cadic e pesquisador do Conicet, disse à AFP que o Estreito de Magalhães, que separa a ilha do continente, "funciona como uma importante barreira biogeográfica para as espécies".

"A população de ratos apresenta um alto grau de isolamento em relação às demais populações do continente sul-americano", afirmou.