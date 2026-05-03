Bessent: EUA está sufocando Irã financeiramente e preço do petróleo vai cair ao fim da guerra

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos estão "sufocando o regime" do Irã e que os preços do petróleo devem cair depois que a guerra entre os dois países terminar. As declarações foram dadas em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News.

"Estávamos correndo uma maratona nos últimos 12 meses e agora estamos correndo para a reta final. Estamos sufocando o regime. Eles são incapazes de pagar soldados", disse Bessent, sobre as sanções financeiras aplicadas pelos Estados Unidos ao Irã.

Ele acrescentou que o Irã está prestes a ficar sem espaço para estocagem de petróleo e que terá de parar a extração da commodity em alguns poços a partir da semana que vem.

O secretário disse que a Guarda Revolucionária do Irã é uma "instituição corrupta" que mantinha dinheiro roubado da população iraniana no exterior, e acrescentou que os países do Golfo Pérsico vizinhos do Irã repassaram aos Estados Unidos informações que permitiram bloquear os ativos do grupo.

"Eles calcularam mal quando começaram a bombardear os vizinhos do Golfo. Os vizinhos aceitaram a entrada do dinheiro do regime do Irã nos seus sistemas bancários e nos deram os detalhes e permitiram que congelássemos os ativos", afirmou Bessent.

O secretário também disse que vê a saída dos Emirados Árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) como um sinal de que os preços do petróleo vão diminuir após o fim do conflito entre os Estados Unidos e o Irã.