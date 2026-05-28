Bessent diz que EUA não tolerarão cobrança em Ormuz e ameaça Omã por parceria com o Irã

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou, em publicação no X, que o país não irá tolerar quaisquer esforços para impor um sistema de cobrança no Estreito de Ormuz. "Omã, em particular, deveria saber que o Tesouro dos EUA irá atingir agressivamente quaisquer atores envolvidos - diretamente ou indiretamente - em facilitar cobranças no estreito e quaisquer parceiros serão penalizados", disse.

Os comentários de Bessent ocorrem um dia após o presidente norte-americano, Donald Trump, comentar sobre a parceria omanesa e iraniana ao administrar o Estreito de Ormuz. Em reunião de gabinete na quarta-feira, Trump ameaçou "explodir" Omã, caso não se "comportassem como os outros".