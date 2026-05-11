Beatles ganharão museu em Londres em 2027

O primeiro museu dedicado aos Beatles em Londres abrirá em 2027, no número 3 da rua Savile Row, um edifício onde a banda de Liverpool gravou o álbum 'Let It Be' e fez seu último show, anunciou Paul McCartney nesta segunda-feira (11).

Neste edifício de sete andares, localizado no bairro de Mayfair, no centro de Londres, os fãs dos Beatles terão acesso a arquivos inéditos, exposições temporárias e uma loja.

Os fãs também poderão visitar a reconstrução do estúdio onde o grupo gravou 'Let It Be', lançado em 1970, assim como o terraço onde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr fizeram sua última apresentação pública, em 30 de janeiro de 1969.

Os visitantes poderão reviver o show, popularizado recentemente pela série documental 'Get Back', do diretor neozelandês Peter Jackson.

O número 3 da Savile Row, uma rua londrina conhecida por seus ateliês de alfaiataria, foi a sede da Apple Corps, empresa dos Beatles que impulsiona o projeto do museu.

"Os turistas vêm para a Inglaterra e podem ir a Abbey Road, mas não podem entrar", destacou McCartney à BBC, em referência aos estúdios mundialmente famosos graças ao álbum de mesmo nome, de 1969, cuja capa se tornou um ícone.

"Por isso, me pareceu uma ideia fantástica abrir este museu", acrescentou o músico.

A empresa Apple Corps foi proprietária do edifício da Savile Row durante oito anos, a partir de 1968, e o local foi a sede do grupo por dois anos, antes da separação dos Beatles em 1970.

"Estamos encantados de devolver a Apple Corps a seu lar espiritual e oferecer aos fãs dos Beatles algo verdadeiramente especial", declarou o CEO da empresa, Tom Greene, em um comunicado.

McCartney, um dos dois Beatles ainda vivos, ao lado de Ringo Starr, afirmou estar "impaciente" para ver o projeto concretizado.

"Foi uma experiência incrível voltar recentemente ao número 3 da Savile Row e visitar o local. Estas paredes guardam tantas lembranças preciosas, sem mencionar o terraço", comentou o astro de 83 anos, em um comunicado da Apple Corps.

"É como voltar para casa", declarou, por sua vez, Ringo Starr, de 85 anos.

Liverpool, cidade natal do grupo no noroeste da Inglaterra, já abriga dois museus dedicados aos Beatles, mas nenhum deles é oficialmente reconhecido pela Apple Corps.