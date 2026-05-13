Bangladesh aprova construção de barragem para ajudar no abastecimento de água

Bangladesh aprovou nesta quarta-feira (13) a construção de uma grande barragem fluvial avaliada em cerca de 2,8 bilhões de dólares (13,71 bilhões de reais) que, segundo as autoridades, ajudará o país a enfrentar sua persistente crise no abastecimento de água, frequentemente atribuída à Índia.

O compartilhamento das águas dos rios, elemento crucial para uma economia nacional fortemente dependente da agricultura, é há décadas uma questão central entre os dois países.

O novo projeto prevê a construção de uma barragem de 2,1 quilômetros sobre o rio Padma, em Bangladesh. Foi projetada para armazenar até 2,9 bilhões de metros cúbicos.

"Pelo menos 70 milhões de pessoas, ou seja, um terço do país, se beneficiarão deste projeto", afirmou o ministro de Recursos Hídricos, Shahid Uddin Chowdhury Anee.

O projeto ajudará a enfrentar os problemas de abastecimento nas zonas que secam durante os meses de verão devido às retiradas de água da Barragem de Farakka, na Índia, acrescentou.

A Barragem de Farakka, colocada em operação pela Índia em 1970, foi projetada para desviar, durante a estação seca, um importante volume de água do Ganges, chamado Padma quando entra em Bangladesh.

A Índia defendeu durante muito tempo esta barragem, criticando o país vizinho por não aproveitar de forma eficaz seus próprios recursos hídricos.

Segundo autoridades de Bangladesh, esse projeto aumentará a vazão de pelo menos cinco rios no sudoeste do país, reduzindo a salinidade e, consequentemente, impulsionando a produção agrícola.

Bangladesh, país de 170 milhões de habitantes, também espera que o projeto permita irrigar 2,9 milhões de hectares de terras. Uma usina hidrelétrica de 113 megawatts também será instalada no âmbito do projeto, indicaram as autoridades.