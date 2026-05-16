Baleia resgatada na Alemanha é encontrada morta na Dinamarca

A baleia-jubarte que havia sido resgatada na Alemanha há duas semanas, depois de permanecer encalhada por vários dias, foi encontrada morta perto de uma ilha dinamarquesa, informou neste sábado (16) a Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca.

"Confirmamos que a baleia-jubarte encontrada perto de Anholt é a mesma que havia encalhado na Alemanha e que foi alvo de tentativas de resgate", declarou Jane Hansen, diretora da agência governamental, em um comunicado.

A baleia, que recebeu o apelido "Timmy" da imprensa alemã, foi vista pela primeira vez presa em um banco de areia em 23 de março. Após várias tentativas frustradas, o animal foi transportado para o Mar do Norte em uma barcaça a partir da baía de Wismar, na costa báltica, e liberado em 2 de maio.

O cadáver do animal foi observado pela primeira vez na quinta-feira, diante da ilha dinamarquesa de Anholt, no Mar de Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca, mas as autoridades não conseguiram confirmar no momento se era a mesma baleia.

Um funcionário local da Agência Dinamarquesa para a Natureza conseguiu "localizar e recuperar um dispositivo de monitoramento fixado no dorso da baleia. A posição e o aspecto do aparelho confirmam que se trata do mesmo exemplar observado e atendido anteriormente em águas alemãs", explicou Hansen.

Ela acrescentou que, no momento, "não existe nenhum plano concreto para retirar a baleia da área, nem para efetuar uma autópsia".

"Não se considera que represente um problema na região", afirmou.

A Agência Dinamarquesa de Proteção Ambiental pediu ao público "que mantenha uma distância de segurança e não tente se aproximar do animal".

"Pode portar doenças transmissíveis aos seres humanos e também existe risco de explosão", detalhou.

O destino de "Timmy", também chamada de "Hope", manteve a Alemanha em suspense desde o fim de março e gerou diversas controvérsias.

O animal parecia debilitado e alguns especialistas consideravam que estava condenado, avaliando que era inútil insistir em salvá-lo depois de várias tentativas fracassadas.