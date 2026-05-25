Aviões militares dos EUA realizam exercício em Caracas com autorização do governo venezuelano

A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas informou no fim de semana que realizou um exercício de resposta militar na capital da Venezuela, como parte da preparação operacional das forças americanas no país. Em publicação no X, a representação diplomática afirmou que "garantir a capacidade de resposta rápida do Exército é um componente-chave da prontidão da missão, tanto aqui na Venezuela quanto em todo o mundo".

Segundo a embaixada, a operação integra o "plano de três fases" do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Venezuela, em coordenação com o Comando Sul das Forças Armadas americanas (Southcom, em inglês) e contou com autorização do governo venezuelano.

O exercício ocorre pouco mais de quatro meses após a deposição do ex-presidente Nicolás Maduro e cerca de dois meses depois da reabertura oficial da embaixada americana em Caracas, após a retomada das relações diplomáticas entre os dois países.

A operação envolveu aeronaves militares Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, capazes de operar com helicópteros e aviões. As aeronaves sobrevoaram Caracas e pousaram no estacionamento da embaixada, enquanto militares desembarcavam no local.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, afirmou anteriormente que o exercício serviria para preparar respostas "em caso de emergências médicas ou catastróficas".

O chefe do Comando Sul, general Francis Donovan, acompanhou pessoalmente a operação e também se reuniu com autoridades venezuelanas e funcionários da embaixada. Segundo o Southcom, esta foi a segunda visita oficial de Donovan a Caracas neste ano.