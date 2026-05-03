Avião de presidente do governo espanhol faz pouso de emergência na Turquia

O avião no qual viajava o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, fez um pouso de emergência no aeroporto de Ancara na noite deste domingo (3) devido a um problema técnico, indicou uma fonte à AFP.
Segundo informações da imprensa, Sánchez se dirigia a Yerevan, na Armênia, quando sua aeronave foi obrigada a aterrissar na Turquia.
A fonte, que pediu para não ser identificada, não forneceu detalhes sobre as causas do incidente.
Sánchez viajou à Armênia para uma cúpula política de países europeus, que terá início na segunda-feira.
