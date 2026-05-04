Avião da United Airlines atinge caminhão e poste de luz durante pouso em Nova York

Um avião da United Airlines com 231 pessoas a bordo escapou por pouco de uma tragédia no domingo (3), quando uma de suas rodas atingiu levemente um poste de luz e um caminhão durante a fase de aproximação para pouso perto de Nova York.

A aeronave, um Boeing 767-400 que vinha de Veneza, na Itália, pousou em segurança no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, e ninguém a bordo ficou ferido, segundo autoridades da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Uma investigação preliminar da Polícia Estadual de Nova Jersey indicou que o incidente ocorreu quando o avião da United Airlines, com 221 passageiros e 10 tripulantes, se aproximava da pista.

Um pneu de pouso e a parte inferior da aeronave atingiram um poste de luz e um caminhão de entregas em uma rodovia próxima às pistas do aeroporto.

"O poste então atingiu um jipe", que também trafegava na rodovia, informou a polícia.

O motorista do caminhão foi levado ao hospital com ferimentos leves, mas recebeu alta pouco depois.

O Boeing 767-400 sofreu danos "leves", informou a autoridade portuária.

As operações aeroportuárias foram retomadas rapidamente após os funcionários inspecionarem minuciosamente a pista em busca de quaisquer detritos restantes.

Chuck Paterakis, vice-presidente da H&S Bakery, empresa de padaria proprietária do caminhão envolvido no incidente, disse à AFP que seu motorista estava "bem" após sofrer cortes leves.

Paterakis também disse à ABC News que todos os envolvidos no incidente tiveram muita sorte, "porque poderia ter acontecido o contrário do que aconteceu, e uma pequena ajuda de Deus foi inestimável esta noite para todos no avião e para o motorista".

A FAA anunciou que abriu uma investigação.

Em um comunicado, a United Airlines também afirmou que planeja "conduzir uma investigação completa de segurança de voo sobre o incidente".

A tripulação foi afastada de suas funções como parte do processo, acrescentou a companhia aérea.