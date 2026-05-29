Autoridades confirmam oito mortes após acidente químico em fábrica nos EUA

Oito mortes é o saldo do acidente químico ocorrido na terça-feira (26) em uma fábrica de papel no noroeste dos Estados Unidos, segundo o novo balanço divulgado pelas autoridades.
Um enorme tanque que continha milhares de galões de uma substância altamente cáustica implodiu na terça-feira na planta de Longview, uma cidade de 40 mil habitantes no estado de Washington.
Até quarta-feira, as autoridades haviam registrado dois mortos e nove desaparecidos. Mas nesta quinta, o chefe do corpo de bombeiros, Brad Hanning, detalhou que "seis dos nove indivíduos" que não haviam sido localizados foram encontrados sem vida. Outras nove pessoas ficaram feridas.
O acidente na Nippon Dynawave Packaging ocorreu durante uma troca de turno na madrugada, quando um tanque de 900 mil galões que continha uma substância chamada licor branco se rompeu, segundo as autoridades.
Trata-se de uma solução altamente alcalina que contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. É utilizado para decompor lascas de madeira e produzir a polpa com a qual se fabrica o papel.
A Nippon Dynawave Packaging é subsidiária do grupo japonês Nippon Paper. A empresa produz 8 bilhões de embalagens individuais por ano para abastecer clientes na América do Norte, Ásia e outras regiões do mundo.
O incidente em Washington ocorre depois de, na semana passada, 16 mil pessoas terem recebido ordens de evacuação no condado de Orange, na Califórnia, após o superaquecimento de um tanque com produtos químicos voláteis.
