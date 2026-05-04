Atropelamento na Alemanha deixa 2 mortos

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas depois que um carro atropelou pedestres em Leipzig, no leste da Alemanha, nesta segunda-feira (4), anunciou a polícia, que prendeu o motorista, um homem de 33 anos.

"Um carro atingiu vários pedestres na rua Grimmaische antes de fugir do local. O motorista do veículo foi preso e não representa nenhum perigo", informou a polícia municipal na rede X.

O prefeito de Leipzig, Burkhard Jung, indicou que duas pessoas morreram, um balanço confirmado pela polícia, que afirmou que o autor do atropelamento é um homem de 33 anos, nascido na Alemanha e residente na região.

Os serviços de socorro relataram dois feridos graves e cerca de 20 feridos leves.

Os fatos ocorreram em uma área de pedestres no centro da cidade, repleta de lojas e edifícios históricos. Muitos veículos da polícia, dos bombeiros e ambulâncias foram enviados ao local.

A polícia informou que abriu uma investigação por homicídios e tentativas de homicídio, mas não disse suspeitar que o motorista tenha agido por motivos políticos.

No entanto, vários dirigentes da região da Saxônia apontaram que poderia se tratar de um ato voluntário e mencionaram um possível "Amokfahrt", um termo de difícil tradução que poderia equivaler a uma "corrida homicida de automóvel".

"Quando falamos de 'Amokfahrt', em geral pensamos em um ato cometido em um estado de raiva e descontrole, frequentemente associado a uma instabilidade psíquica", declarou o ministro do Interior da Saxônia, Armin Schuster.

"Tudo isso se aplica a este caso específico? Isso será determinado pelo chefe de polícia e o Ministério Público", pontuou.

A Alemanha tem sofrido uma série de ataques com veículos nos últimos anos. Em dezembro de 2024, pelo menos seis pessoas morreram e centenas ficaram feridas quando um carro invadiu um mercado de Natal na cidade de Magdeburg, no leste do país.

Ataques semelhantes ocorreram em Munique e Berlim.