Atiradores invadem mesquita e matam três pessoas nos Estados Unidos

Mesquita fica em um bairro predominantemente residencial em San Diego. Google Maps / Reprodução

Dois atiradores mataram três pessoas dentro de uma mesquita em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18). Segundo investigações, os atiradores eram dois adolescentes de 17 e 19 anos e tiraram a própria vida após o crime. As informações são do g1.

De acordo com o chefe de polícia de San Diego, Scott Wahl, as vítimas eram três homens adultos, incluindo um segurança que trabalhava no local. Ele teria tido um papel "fundamental" para evitar um "banho de sangue". Policiais acreditam se tratar de um crime de ódio.

O prefeito da cidade, Todd Gloria, escreveu em uma rede social que os atiradores estavam no Centro Islâmico de San Diego, no bairro de Clairemont.

"As equipes de emergência estão no local e trabalham ativamente para proteger a comunidade e garantir a segurança da área", escreveu.

A polícia da região afirmou, em publicação no X, que "a ameaça no Centro Islâmico foi neutralizada".

Imagens exibidas por emissoras de TV norte-americanas mostram equipes de polícia retirando crianças do local. O trânsito da região foi interrompido, e pessoas que moram na área foram orientadas a não sair de casa.

A mesquita fica em um bairro predominantemente residencial a cerca de 14 quilômetros do centro da cidade. Esta é a maior mesquita do condado de San Diego.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).

Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.