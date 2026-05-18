Atirador abre fogo dentro de mesquita nos EUA; crianças foram retiradas do local

Um atirador ativo abriu fogo em uma mesquita de San Diego nesta segunda-feira, 18. Segundo autoridades locais, diversas pessoas foram baleadas.

À agência da notícias Associated Press (AP), o policial Anthony Carrasco disse que moradores relataram vários tiros no Centro Islâmico de San Diego, a cerca de 14 km ao norte do centro da cidade. Não estava claro se o atirador estava do lado de fora ou dentro do prédio, ou se já havia sido capturado. O Departamento de Polícia de San Diego informou que a situação ainda está "ativa, mas controlada".

O Centro Islâmico é a maior mesquita do Condado de San Diego, de acordo com seu site. O complexo inclui a Escola Al Rashid, que, segundo a página, oferece cursos de língua árabe, estudos islâmicos e Alcorão.

Imagens aéreas da TV mostraram mais de uma dúzia de crianças de mãos dadas sendo retiradas do estacionamento do local, que está cercado por dezenas de viaturas policiais. A mesquita branca fica em um bairro residencial com casas, apartamentos e centros comerciais com restaurantes e mercados do Oriente Médio.

O gabinete do governador Gavin Newsom informou que ele estava sendo notificado. "Somos gratos aos socorristas que estão no local trabalhando para proteger a comunidade e pedimos a todos que sigam as orientações das autoridades locais", publicou seu gabinete na rede social X.