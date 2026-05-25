Ataques ucranianos deixam dois mortos em cidades russas próximas da fronteira

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira (25) em bombardeios ucranianos nas regiões russas de Belgorod e Briansk, na fronteira com a Ucrânia, informaram as autoridades locais.

"Um drone atacou um veículo na cidade de Graivoron", informaram as autoridades da região de Belgorod em um comunicado, que cita a morte de um civil.

Na região de Briansk, um homem morreu em um ataque ucraniano na localidade de Belaya Beriozka, afirmou o governador regional interino, Egor Kovalchuk.

A Ucrânia ataca a Rússia com frequência como retaliação pelos bombardeios diários russos que sofre desde que Moscou iniciou, em fevereiro de 2022, a ofensiva em larga escala contra o território ucraniano.

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na Ucrânia na madrugada de domingo em intensos bombardeios russos, direcionados particularmente contra a capital Kiev, segundo as autoridades.

Kiev e Moscou relataram o uso por parte da Rússia do míssil balístico com capacidade nuclear Orechnik, durante os bombardeios executados após um recente ataque de drones ucranianos contra prédios do sistema de ensino na região ucraniana de Lugansk (leste), ocupada por Moscou, que deixou 21 mortos e mais de 40 feridos.

As negociações sob mediação dos Estados Unidos para tentar acabar com o conflito, o mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, permanecem estagnadas desde o início da guerra no Oriente Médio.