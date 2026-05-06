Ataques contra supostas 'narcolanchas' deixam cinco mortos, diz EUA

O governo dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (6) que matou cinco pessoas em dois ataques contra supostas embarcações do narcotráfico na América Latina nos últimos dois dias.

Em um comunicado publicado no X, o Comando Sul afirmou que uma das embarcações "transitava por rotas de narcotráfico conhecidas (...) e estava envolvida em operações de narcotráfico".

"Três narcoterroristas do sexo masculino morreram durante a ação", acrescentou.

Na noite de segunda-feira (4), um ataque contra uma suposta lancha do narcotráfico no Caribe matou duas pessoas, segundo o Comando Sul.

Os Estados Unidos justificam estas operações como ataques a grupos "narcoterroristas". O balanço provisório é de ao menos 190 mortos desde que elas começaram em setembro.

Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos dizem que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", pois aparentemente têm como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump invoca os mesmos procedimentos que governos anteriores utilizaram durante anos em países como Iêmen ou Somália para eliminar supostos terroristas, sem dar mais detalhes.