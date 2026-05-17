Ataques com quase 600 drones da Ucrânia deixam pelo menos quatro mortos na Rússia

Ataques com quase 600 drones da Ucrânia deixaram pelo menos quatro pessoas mortas na Rússia, sendo três nos arredores de Moscou neste domingo, 17. Este foi um dos maiores ataques noturnos da Ucrânia contra a Rússia desde o início da guerra, segundo autoridades locais russas.

Em Moscou, pelo menos 12 pessoas ficaram feridas no ataque noturno, principalmente próximo à entrada da refinaria de petróleo da cidade. As instalações da refinaria não foram danificadas, segundo as autoridades.

De acordo com o governador de Moscou, Andrei Vorobiov, os drones ucranianos também danificaram prédios da região. A agência estatal Tass informou que as defesas russas derrubaram 81 drones que seguiam em direção à capital durante a noite.

O maior aeroporto da Rússia - o Sheremetyevo, de Moscou - informou que destroços de drones caíram em suas instalações, sem causar danos.

A Rússia atacou a Ucrânia com 287 drones durante a noite de domingo, dos quais 279 foram abatidos ou neutralizados por interferência, informou a Força Aérea ucraniana. A Ucrânia afirma que pelo menos 16 pessoas ficaram feridas pelos ataques. Fonte: Associated Press