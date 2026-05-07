Ataque ucraniano deixa 13 feridos na cidade russa de Bryansk

Um ataque ucraniano contra edifícios residenciais na cidade fronteiriça russa de Bryansk deixou 13 pessoas feridas, incluindo uma criança, informou o governador regional, Aleksandr Bogomaz, nesta quinta-feira (7, data local).
O ataque noturno danificou dois edifícios residenciais, mais de 20 apartamentos e cerca de 40 veículos, indicou Bogomaz no Telegram.
Os ataques aconteceram antes de uma trégua unilateral declarada pela Rússia em seu conflito com a Ucrânia, nos dias 8 e 9 de maio, por ocasião das celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial.
A Ucrânia propôs um cessar-fogo a partir de 6 de maio, mas a Rússia o ignorou.
