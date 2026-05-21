Ataque ucraniano com drones deixa dois mortos no sudoeste da Rússia

Duas pessoas morreram nesta quinta-feira (21) em um ataque ucraniano com drones na região russa de Samara, no sudoeste do país, informou o governador local.

"As Forças Armadas ucranianas atacam a cidade de Sirzan com drones", anunciou Viacheslav Fedorishchev na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque em Sirzan, que abriga uma importante refinaria de petróleo, deixou dois mortos e feridos, segundo o governador.

Em resposta aos bombardeios diários do Exército russo há mais de quatro anos, a Ucrânia ataca com frequência a Rússia, onde afirma que visa instalações militares e de energia para cortar as receitas de Moscou que financiam a ofensiva.

Os esforços diplomáticos para acabar com a guerra permanecem estagnados, em particular desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no final de fevereiro, que monopolizou a atenção de Washington.