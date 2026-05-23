Ataque ucraniano à escola em cidade ocupada pela Rússia deixa 12 mortos

O número de mortos no ataque ucraniano com drones a uma escola de ensino médio em uma cidade no leste da Ucrânia, ocupada pela Rússia, subiu para 12, informaram as autoridades neste sábado (23). Nove pessoas ainda estão desaparecidas.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu retaliação pelo ataque que, segundo ele, atingiu uma área onde "não havia alvos militares, nem instalações pertencentes a serviços de inteligência ou agências relacionadas".

O ataque ocorreu na noite de quinta-feira em Starobelsk, uma cidade na região de Luhansk com cerca de 16 mil habitantes, conhecida como Starobilsk na Ucrânia.

A Ucrânia negou ter como alvo civis e alegou que o ataque tinha mirou em uma unidade de drones russa estacionada na área.

Segundo o Ministério de Situações de Emergência da Rússia, "um total de 48 vítimas foram registradas, 12 das quais morreram. Segundo dados preliminares, nove pessoas estão presas sob os escombros".

Vídeos divulgados pelo ministério mostram dezenas de socorristas vasculhando os restos de um prédio de cinco andares, agora reduzido a ruínas.

A maioria dos mortos e desaparecidos são mulheres jovens nascidas entre 2003 e 2008, segundo uma lista divulgada por Leonid Pasechnik, governador da região nomeado por Moscou.

Fontes russas indicaram na sexta-feira que 86 jovens entre 14 e 18 anos estavam em um dormitório de vários andares que desabou após o ataque com drones.

O Estado-Maior ucraniano negou ter atacado civis e alegou que suas forças bombardearam diversas instalações militares russas, incluindo o quartel-general de uma unidade posicionada na região de Starobelsk.

O Estado-Maior afirmou ter atacado elementos do grupo Rubikon, uma unidade russa especializada em ataques com drones.

A região de Luhansk, reivindicada por Moscou como sua, está quase inteiramente sob controle russo.

Os ataques com drones em ambos os lados da fronteira aumentaram consideravelmente desde o ano passado, e ambos os países são capazes de lançar ataques todas as noites com centenas desses dispositivos.