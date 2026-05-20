Ataque russo deixa dois mortos na região ucraniana de Dnipro

Um ataque russo contra a cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, deixou dois mortos e seis feridos, informaram nesta quarta-feira (20) as autoridades militares regionais.

O ataque aconteceu após alguns dos bombardeios mais violentos dos últimos meses entre as tropas russas e ucranianas.

"Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas no ataque russo noturno contra Dnipro", anunciou no Telegram o comandante da administração militar regional, Oleksandr Ganzha.

Cinco feridos foram hospitalizados, três deles em estado grave, acrescentou o militar.

As autoridades da região de Sumy (nordeste) relataram ao menos seis feridos em "ataques de drones inimigos".

O governador da região de Sumy, Oleg Grigorov, disse que Moscou atacou "áreas residenciais" nas comunidades de Konotop e Shostka.

Segundo o serviço de emergências da Ucrânia, os ataques russos contra Odessa atingiram áreas residenciais, setores de armazenamento e uma instalação de infraestrutura crítica.

O Ministério da Defesa da Rússia informou na manhã de quarta-feira que 273 drones ucranianos foram interceptados e destruídos durante a noite.

O prefeito de Moscou, Sergeei Sobyanin, afirmou que um drone que seguia para a capital russa foi destruído pelas forças de defesa antiaérea.