Ataque com carro-bomba deixa pelo menos 12 policiais mortos no Paquistão

Militantes extremistas detonaram um carro-bomba em um posto de controle no noroeste do Paquistão e abriram fogo contra a polícia neste domingo (10). Pelo menos 12 pessoas morreram e cinco ficaram feridas no atentado, conforme autoridades locais. As informações são da AFP.
"Na noite passada, na área de Fateh Khel, em Bannu, um homem-bomba lançou um veículo carregado de explosivos contra um posto de controle policial", disse à AFP o policial de Bannu, Muhammad Sajjad Khan.
Após a explosão, o grupo teria invadido o posto e atacado os policiais remanescentes a tiros.
Além dos 12 policiais mortos, um está desaparecido. As autoridades paquistanesas investigam a autoria do atentado, que pode ser de um dos grupos extremistas que atuam no país.
Uma aliança militante conhecida como Ittehad-ul-Mujahideen já reivindicou a autoria do ataque.