Ataque a tiros em festa deixa pelo menos 13 feridos em Oklahoma, nos EUA

Um tiroteio durante uma festa em um lago próximo a Oklahoma City, nos Estados Unidos, deixou ao menos 13 pessoas feridas, que foram socorrida e encaminhadas para hospitais da região, segundo a polícia e autoridades de saúde locais.

A porta-voz da polícia de Edmond, Emily Ward, informou que as autoridades receberam relatos de disparos por volta das 21h deste domingo, 3, pelo horário local, durante uma festa nas proximidades do Lago Arcadia. Ninguém foi preso.

"Trata-se, obviamente, de uma situação muito preocupante, e entendemos a apreensão do público e dos envolvidos. Estamos trabalhando intensamente para identificar os suspeitos", disse.

"Estamos percorrendo toda a região metropolitana, conversando com vítimas e testemunhas", acrescentou Ward.

Dez feridos estão internados no Integris Health Baptist Medical Center, em Oklahoma City, e outros três no Integris Health Edmond Hospital, de acordo com um porta-voz da rede hospitalar.

Embora a polícia não tenha divulgado detalhes sobre a festa, um panfleto que circulou nas redes sociais após o tiroteio indicava a realização de um evento chamado "Sunday Funday" na região do lago na noite de domingo.

O Lago Arcadia, a cerca de 21 quilômetros ao norte de Oklahoma City, é um reservatório artificial utilizado para controle de enchentes e também um destino popular de lazer, com atividades como pesca, passeios de barco, piqueniques e camping. Ele fica em Edmond, subúrbio com cerca de 100 mil habitantes.