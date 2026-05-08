Assessor do líder supremo do Irã compara Estreito de Ormuz a 'uma bomba atômica'

Um assessor do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou nesta sexta-feira (8) que o estratégico Estreito de Ormuz representa "uma oportunidade tão valiosa quanto uma bomba atômica", em um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Mehr.

Essa via navegável, por onde outrora passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, tornou-se um foco de tensão desde que Teerã assumiu o controle efetivo no início da guerra.

"Durante anos, negligenciamos o privilégio do Estreito de Ormuz. O Estreito de Ormuz representa uma oportunidade tão valiosa quanto uma bomba atômica", declarou Mohammad Mokhber, assessor de Khamenei.

"Ter em nossas mãos uma posição que nos permite influenciar a economia mundial com uma única decisão é uma oportunidade significativa", comentou, prometendo não perder "sob nenhuma circunstância as conquistas desta guerra".

Ele mencionou a possibilidade de modificar o regime jurídico do Estreito de Ormuz com base "no direito internacional" ou, se necessário, "na legislação nacional".

Nesta sexta-feira, foram registrados confrontos no Estreito de Ormuz entre o Irã e os Estados Unidos, apesar do cessar-fogo.

Os Estados Unidos aguardam uma resposta de Teerã à sua mais recente proposta para pôr fim às hostilidades desencadeadas pelo ataque conjunto israelense-americano ao Irã em 28 de fevereiro.

Em relação aos Emirados Árabes Unidos, um aliado dos EUA que tem sido alvo de drones e mísseis iranianos desde o início do conflito, o assessor afirmou: "Eles foram punidos e serão punidos ainda mais".

"Eles sempre alegaram que seu país era um porto seguro para investimentos, mas hoje estamos testemunhando a maior fuga de capitais do país", declarou.