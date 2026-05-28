Assessor de Lula diz que crime organizado no Brasil "deve ser combatido", mas intervenção é "inaceitável"

Amorim ressaltou que a cooperação internacional é "bem-vinda". Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O assessor especial para assuntos internacionais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim, afirmou nesta quinta-feira (28) que o crime organizado é um "mal que deve ser combatido" no Brasil, mas que a intervenção é inaceitável. As informações são do g1.

A declaração ocorreu antes do anúncio do Departamento de Estado dos Estados Unidos, por meio do secretário Marco Rubio, que classificou as organizações criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como terroristas.

Amorim ressaltou, no entanto, que a cooperação internacional para lidar com o tema é "bem-vinda":

— Segurança pública é um tema fundamental para o desenvolvimento sócio-econômico. Crime organizado é um mal que tem que ser combatido. Cooperação internacional é bem-vinda, especialmente em temas como lavagem de dinheiro e contrabando de armas. Pretexto para intervenção, é inaceitável.

Amorim acrescentou, durante um encontro internacional sobre segurança, que classificar as facções criminosas como organizações terroristas "não ajuda".

— O crime organizado deve ser combatido com energia e determinação. Equiparar o crime organizado com terrorismo, no entanto, não ajuda. Entender as motivações é essencial para a efetividade da luta contra todos os tipos de crime.

O assessor também afirmou que o governo brasileiro tem dado "cada vez mais atenção" à política de defesa do país, aumentando investimentos em tecnologia e investindo na modernização de equipamentos para assegurar "capacidade de dissuasão".