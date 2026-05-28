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Assessor de Lula diz que crime organizado no Brasil "deve ser combatido", mas intervenção é "inaceitável"

Declaração de Celso Amorim veio antes de o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciar que classificou o CV e o PCC como organizações terroristas

Zero Hora

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