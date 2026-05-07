Assassinato de adolescente a caminho da escola choca cidade francesa

Uma cidade francesa está em choque nesta quinta-feira (7) após Chloé, uma adolescente de 14 anos, morrer esfaqueada enquanto seguia para a escola.

A jovem foi encontrada gravemente ferida na manhã de quarta-feira em uma rua de Fère-en-Tardenois, no norte da França, informou a promotoria local.

A vítima morreu, antes da chegada dos serviços de emergência, em decorrência das múltiplas facadas no pescoço.

O homem de 23 anos detido na noite de quarta-feira, a cerca de 25 quilômetros da cidade, confessou o crime, informou à AFP nesta quinta-feira uma fonte próxima ao caso, confirmando informação da Franceinfo.

A promotoria havia informado na véspera que o jovem desempregado, que vivia com os pais, poderia ser um ex-namorado.

A escola frequentada pela adolescente amanheceu nesta quinta-feira com rosas brancas e flores diante da entrada.

"Ela estava sempre sorrindo", disse uma amiga da jovem. As duas costumavam ir juntas a pé para a escola, mas isso não ocorreu na quarta-feira.

A segurança era rígida na reabertura da escola na tranquila cidade de 2.800 habitantes.

Alguns estudantes estavam visivelmente abalados. Acompanhada por policiais ou funcionários da escola, a maioria se recusou a falar com jornalistas.

"É absolutamente horrível", disse uma mãe que acompanhava as filhas e pediu anonimato.

"Normalmente elas vão de ônibus, mas esta manhã quis vir buscá-las", acrescentou aos jornalistas presentes, entre eles a AFP.

Após a tragédia, uma célula de emergência foi instalada na escola para oferecer apoio psicológico.

Um total de 107 mulheres foram assassinadas pelo companheiro ou ex-companheiro em 2024 na França, ante 96 em 2023, segundo dados oficiais.