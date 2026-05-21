Aparelho de depilação a laser provoca evacuação de aeroporto na Austrália

Um aeroporto australiano foi parcialmente evacuado nesta quinta-feira (21) após a localização de um objeto suspeito, que uma unidade do esquadrão antibombas confirmou mais tarde que era um aparelho de depilação a laser, informaram as autoridades.

O terminal aéreo de Avalon, perto de Melbourne, no estado de Victoria, no sul do país, foi esvaziado nas primeiras horas da manhã, depois que o artefato foi detectado durante uma operação de controle de segurança.

"A Unidade de Resposta a Bombas efetuou inspeções em um objeto e determinou que era um dispositivo de depilação a laser", informou a polícia estadual em um comunicado.

O inspetor interino Nick Uebergang disse que o aparelho, ao lado de uma embalagem de chocolate, permaneceu em uma esteira enquanto a polícia era chamada.

"A pessoa que estava com a bolsa também não se mostrou muito cooperativa conosco no início, o que complicou um pouco as coisas", afirmou.

O incidente provocou o atraso e o cancelamento de vários voos.

O proprietário do objeto não foi acusado e o aeroporto foi reaberto mais tarde.