Ampla operação é lançada para buscar dois soldados americanos desaparecidos no Marrocos

Dois soldados americanos que desapareceram no último sábado enquanto participavam de um treinamento no sul do Marrocos foram vistos pela última vez perto de penhascos e podem ter caído no oceano, informou à AFP uma autoridade do Ministério da Defesa dos Estados Unidos.

Forças americanas, marroquinas e aliadas iniciaram uma ampla operação de buscas por terra, mar e ar na Área de Treinamento de Cap Draa, depois do desaparecimento dos militares, informaram ambos os exércitos.

A busca prosseguia pouco antes das 20h00 GMT (17h00 em Brasília) de domingo, indicou à AFP a autoridade americana.

"Posso confirmar que este incidente não está relacionado ao terrorismo, mas parece tratar-se de um acidente. Os relatos iniciais sugerem que os dois soldados podem ter caído no oceano", afirmou a fonte.

O Wall Street Journal informou que, segundo as autoridades, os dois militares desaparecidos saíram para uma excursão após o fim do treinamento. A AFP não conseguiu confirmar esta versão de forma independente.

A CBS News indicou, por sua vez, que um dos seus jornalistas ouviu helicópteros "durante toda a noite" e na madrugada de domingo, depois de uma "contagem de efetivos em toda a base" ter revelado a ausência dos soldados.

A autoridade de Defesa detalhou que na busca participavam vários helicópteros, embarcações, drones, alpinistas e mergulhadores.